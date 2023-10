Venstre-leder Guri Melby mener Israel bryter folkeretten

Guri Melby (V) mener at Israel nå bryter folkeretten. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Det blir stadig tydeligere at Israel beveger seg langt utenfor det som kan anses betimelig respons etter Hamas-angrepet 7. oktober, mener Guri Melby (V).

– Israel bryter folkeretten, og det må vi fordømme. Jeg er glad for at utenriksministeren er veldig tydelig nå på at Israels angrep og blokade bryter med krigens regler, sier Venstre-leder Guri Melby i en uttalelse til NTB.

Melby mener Israel har en rett til å svare på Hamas sine angrep den 7. oktober.

– Men det blir tydeligere for hver dag som går at Israel nå beveger seg langt utenfor hva vi kan anse som betimelig respons. Israels massive angrep, som går utover sivile palestinere må opphøre umiddelbart, humanitære korridorer må opprettes og situasjonen må deeskaleres, sier Melby.

Venstre-lederen sier hun er sterkt bekymret for de menneskelige omkostningene som Israel sine angrep fører til.

Israels ambassadør Avraham Nir-Fieldklein sa tidligere lørdag til NRK at landets angrep mot Gaza fortsetter for å kunne «fjerne Hamas ved roten», og at de ikke ønsker sivile tap.

– Vi vil ikke se noen sivile komme til skade. Det er helt klart ikke målet vårt. Det er derfor vi ber dem om å forlate Gaza by. Hamas bruker sykehus som menneskelige skjold.