Wenche Andersen får fortsette i «God morgen Norge» som pensjonist

TV-kokk Wenche Andersen får fortsette i «God morgen Norge» selv om hu har blitt pensjonist. Arkivfoto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Dag Robert Jerijervi - Kampanje.com

– Jeg har sagt at jeg gjerne vil være med på reisen videre og at jeg brukes der det er behov for meg, sier TV-kokken.