Barth Eide: Katastrofen på Gaza kan gi åpning for varig løsning

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er rystet over katastrofen som utspiller seg på Gazastripen. Likevel øyner han et ørlite glimt av håp.

– Det kan faktisk være at ut av denne forferdelige katastrofen som skjer nå, så kommer det en ny vilje til å tenke på en løsning som kan bli varig, sier utenriksministeren til NTB.

Israels krig mot Hamas på Gazastripen har vært altoverskyggende siden Eide tok over som utenriksminister for to korte uker siden.

Bomber vekk sympati

Bildene og historiene som strømmer ut fra Gaza, går inn på ministeren. Fredag var over 7000 mennesker meldt drept på Gazastripen, av dem over 3000 barn.

Nå frykter Eide at Israel er i ferd med å bombe vekk all sympatien landet fikk etter Hamas' brutale terrorangrep.

– Verden er opprørt over det som skjer. Det er gått for langt allerede, sier han.

Natt til lørdag trappet Israel ytterligere opp luftangrepene mot Gazastripen og gikk inn med bakkestyrker.

Noen timer tidligere vedtok FNs hovedforsamling, med støtte fra 120 land, deriblant Norge, en ikke-bindende resolusjon som tar til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.

På bakrommet er også språket mot Israel langt tøffere enn i offentligheten, sier Eide.

– Kan ikke forbli uløst

Samtidig kan krigføringen føre til at fredsprosessen, som har ligget brakk i årevis, kommer i gang igjen, tror Eide.

– Jeg tror at det som har skjedd nå, er at verden blitt er minnet om at vi ikke kan la denne konflikten få bli uløst.

Sist helg deltok Eide på toppmøtet i Kairo, som samlet ledere fra både Europa og arabiske land.

– Der sa alle at nå må vi få liv i et tostatsløsning. Araberne sa det, europeerne sa det, jeg sa det, amerikanerne sa det, sier han.

Fredag møtte han EUs kommissær for krisehåndtering og nødhjelp, Janez Lenarcic, i Brussel. Blant tingene de snakket om, var tiltak for å få fredsprosessen i gang igjen.

– Vi må nå målet om å ha to stater, Israel og Palestina, som lever i fred side om side. Det er det ultimate målet til EU, sa Lenarcic i forkant av møtet.

Håper på endring i Israel

En tostatsløsning har ligget på bordet siden Oslo-avtalen ble undertegnet for 30 år siden. Men aldri har det vært så langt fram til en slik løsning som nå.

– Forskere beskriver en tostatsløsning som et forsøk på å sparke liv i en død hest. Hva er det som får deg til å tro at det skal bli annerledes nå, at Israel skal gå med på en slik løsning?

– Mange i Israel vil jo ha et tostatsløsning, egentlig. Ikke den regjeringen som sitter nå, men det spørs jo hvor lenge den blir sittende etter dette. Da håper jeg at vi får en løsning, sier Eide.

Høyreregjeringen til Benjamin Netanyahu har fått massiv kritikk for ikke å ha greid å fange opp og avverge terrorangrepet fra Hamas 7. oktober.

Eide tror samtidig at en enstatsløsning er umulig, fordi det i realiteten vil bety at Israel opphører å være en jødisk stat fordi palestinerne raskt vil komme i flertall.

Vestbredden gjennomhullet

Vestbredden og Gaza regnes som palestinernes territorier. Men de siste 30 årene har Vestbredden jevnt og sikkert blitt de facto annektert av jødiske bosettere. I dag teller de jødiske bosetningene på Vestbredden minst 700.000 mennesker.

– Hvor skal den palestinske staten ligge?

– Du har helt rett i at territoriet er gjennomhullet fullstendig, både av bosettere og av veier som bare er for israelere. Det går jo ikke å ha en stat som ser sånn ut. Så dette må man jo rydde opp i forbindelse med statsdannelsen, sier Eide.