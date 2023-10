NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 28. oktober.

Solidaritetsmarkering foran Stortinget

Den norske kirke og flere organisasjoner arrangerer lørdag en markering foran Stortinget, der de ber partene umiddelbart stans drap på sivile i Israel og Gaza. Etter markeringen åpner Fred og forsoningskirken Trefoldighet dørene for folk som vil delta på en fredsgudstjeneste eller bare komme innom og tenne et lys.

Venstre har folkevalgtkonferanse

Venstre-leder Guri Melby taler til Venstres folkevalgte på partiets folkevalgtkonferanse på Gardermoen klokka 12. Folkevalgtkonferansen er for Venstres folkevalgte, ordfører og fylkestingsmedlemmer fredag og lørdag. Søndag og mandag er det landsstyremøte i partiet.

Ukraina-møte på Malta

Nasjonale sikkerhetsrådgiver fra flere land alliert med Ukraina møtes på Malta for å diskutere Ukraina-krigen og legge grunnlaget for et mulig fredstoppmøte i Kyiv.

Verdenscup i alpint for kvinner i Sölden

Ragnhild Mowinkel, Thea Louise Stjernesund og Maria Therese Tviberg er blant de norske kvinnene som stiller til start i storslalom under verdenscup-åpningen i alpint for kvinner i Sölden i Østerrike lørdag.

Premier League-runde

Martin Ødegaards Arsenal møter Sheffield United hjemme i 10. runde i Premier League. Andre nordmenns lag som skal i aksjon lørdag, er Kristoffer Ajers Brentford, som møter Chelsea borte, og Sander Berges Burnley, som møter Bournemouth borte.