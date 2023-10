Brann i Sarpsborg – evakuerer beboere

NTB

Det brenner i et leilighetsbygg i Sarpsborg natt til lørdag. Politiet evakuerer folk fra bygget.

Øst politidistrikt skriver på X at bygget består av fire leiligheter over to etasjer.

– Patruljen på stedet melder om mye røyk, men ingen åpne flammer. Det kan se ut som om brannen har startet på utsiden av bygget, kanskje i et askebeger, sier operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NTB.

Det er ikke meldt om personskader. Politiet meldte om brannen klokken 2.26.