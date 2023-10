Finansministeren roser bank-askeladd

NTB

En sparebank i Valdres trosset i september rentehevingen fra Norges Bank – og holder fortsatt renta i ro. Det gjør finansminister Trygve Slagsvold Vedum glad.

Mens storbankene setter opp renta kort tid etter at Norges Bank legger fram sine rentehevinger, har Valdres-banken valgt en annen løsning.

Banksjef Knut Oscar Fleten i Sparebank1 Hallingdal Valdres forteller til Nationen at de fikk 500 låneforespørsler de to første ukene etter rentegrepet i september og at de satser på å unngå en ny renteheving i desember.

Fleten tror at de skal klare å holde renta på stedet hvil, særlig hvis konsumprisindeksen i oktober skulle ligge på samme nivå som i september.

– Da tror jeg ikke det blir renteheving i desember. Og da har vi egentlig truffet innertier, sier Fleten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan ikke få fullrost rentegrepet, og kaller det «strålende». Det viser hvor viktig det er med konkurranse mellom bankene, mener han.

– Jeg er opptatt av at bankene skal se kunden sin. Det er bra at vi har noen askeladder i norsk bankvesen, sier han.

Banksjef Fleten utelukker dog ikke at de må ta et grep hvis Norges Bank gjør som de signaliserte tidligere og hever renta også i desember.

– Men det kan godt hende vi velger å stå stille en gang til, sier han.