Snøen lar vente på seg

Illustrasjonsfoto: Sludd og slaps på E6 sør for Oslo.

Men meteorologene kan ikke utelukke regn og sludd.

Det varslede snøværet ser ut til å vente på seg.

Det sier statsmeteorolog Julie Solvik Vågane til Dagbladet.

På onsdag gikk nemlig Meteorologisk institutt ut og advarte folk på Østlandet om at snøen ville komme denne helgen.

Folk med bil ble derfor sterkt anbefalt å bytte til vinterdekk før den tid.

Utelukker ikke nedbør

Nå er derimot det ventede snøværet avlyst.

«Sør- og Østlandet får mer skyer, men perioder med sol», skriver Meteorologisk institutt på X i dag.

Men statsmeteorologen kan ikke utelukke at deler av Sør-Norge likevel opplever nedbør i helga. Det kan komme nedbør i Agder, som søndag kan trekke nordover mot gamle Østfold, sier Vågenes.

– Men da blir det mer regn og sludd, ikke noe som legger seg, sier Vågane.

Her blir det best vær

Vestlandet og Trøndelag vil få helgens beste vær. Vindforholdene er antatt å roe seg, men noe nattefrost kan ventes i indre strøk og daler.

– Det er noen flotte dager i vente på Vestlandet og i Trøndelag. Det vil bli masse sol, men temperaturen vil synke, og det vil bli kaldt på natta, sa statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB onsdag.

I dagens oppdatering på X skriver de at Vestlandet får mest sol og at Trøndelag starter bra, men at snøbygene kommer søndag.

Nord-Norge kan på sin side få snøbyger hele helga.