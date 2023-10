Politiet: Kappkjøring førte til trafikkulykken i Nordbytunnelen

NTB

Fire biler var involvert i en ulykke i Nordbytunnelen på E6 i Follo fredag kveld. Ifølge politiet er kappkjøring årsaken til ulykken.

– Vi erfarer at årsaken til uhellet tragisk nok skyldes kappkjøring mellom to biler, skriver Øst politidistrikt klokken 22.13.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 21.35.

– Uhellet skal ha skjedd i høy hastighet, og det skal være snakk om store materielle skader, skriver politiet på meldingstjenesten X.

Til sammen fire personer ble lettere skadd. Samtlige er kjørt til Ahus med ambulanse.

– Det er fire biler involvert i uhellet, tre av dem trenger berging, opplyser politiet.

I en oppdatering skriver politiet at de har grunnlag for å mistenke begge førerne av bilene som kappkjørte, for å være ruspåvirket. Nødvendige prøver blir tatt og førerkortet er beslaglagt. Begge førerne er cirka 30 år, heter det i meldingen.

Operasjonsleder Terje Marstad forteller til Dagbladet at en bil skal ha truffet tunnelveggen.

– Det kan se ut som det har skjedd en påkjørsel i høy hastighet, som gjorde at en bil gikk i tunnelveggen og så har truffet en annen bil igjen.

Tunnelen vil bli stengt i sørgående retning en god stund. Omkjøring er via riksvei 156. I tunnelen mellom Ås og Frogn på E6 er fartsgrensen 90 kilometer i timen.