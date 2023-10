Høyesterett: Jehovas vitner får ikke midlertidig vigselsrett

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister statstilskuddet for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Jehovas vitner får ikke prøvd ankesaken sin i Høyesterett. Dermed får de ikke en midlertidig registrering som trossamfunn og mister vigselsretten.

– Vi er naturligvis skuffet over avgjørelsen til Høyesterett om å forkaste vår anke i saken om midlertidig forføyning, sier Fabian Fond, talsperson ved Jehovas vitners avdelingskontor i Skandinavia, til Vårt Land.

I fjor ble det kjent at Jehovas vitner mister statstilskuddet for 2021, samt registreringen som trossamfunn. Årsaken er at myndighetene mener de bryter trossamfunnsloven med sin eksklusjonspraksis. Trossamfunnet har gått til søksmål mot staten, og møter dem i retten i januar neste år.

Men i påvente av en rettslig avgjørelse ønsker Jehovas vitner å være midlertidig registrert som trossamfunn, noe som innebærer at de inntil videre kan vie ektepar, samt søke om statstilskudd. Nå har Høyestertt satt foten ned.

«Høyesteretts ankeutvalg finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre fram. Anken forkastes i medhold av tvisteloven § 30–9 andre ledd.»

Det går fram av kjennelsen til ankeutvalget, datert 12. oktober, som Vårt Land har fått innsyn i.