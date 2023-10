Advokat og sykepleier dømt for underslag fra pleietrengende kvinne i 90-årene

NTB

En advokat og en sykepleier er dømt til flere år i fengsel for grovt underslag, og medvirkning til det, fra en pleietrengende kvinne i 90-årene.

Eks-advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i to år og ni måneder.

Den tidligere sykepleieren fikk to år og sju måneders fengsel for for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner.

Begge er også dømt til inndragning av pengene.

Den tidligere advokaten er dømt for å ha overført 5,4 millioner kroner til den tidligere sykepleieren og i overkant av 2 millioner kroner til seg selv. Den tidligere sykepleieren er dømt for å ha medvirket til overføring av pengene til seg selv og for å ha brukt fornærmedes bankkort for i overkant av 100.000 kroner på varer til seg selv.

Økokrims kaller saken en prinsipielt viktig sak, fordi de domfelte har brutt den særlige tilliten som følger med stillingene de hadde som advokat og sykepleier.

– Det er alvorlig når de som er satt til å passe på pengene til en alderssvekket og sårbar person utnytter hennes tillit ved å svindle til seg store beløp, sier statsadvokat Anne Allum.

Dommen er ikke rettskraftig.