Strømstøtten har ført til mindre interesse for fastpris på strøm

NTB

Mens andelen strømkunder som betaler variabel spotpris har økt kraftig, har andelen kunder med fastprisavtaler sunket. Strømstøtten er årsaken.

På ett år frem til andre kvartal i år har andelen personkunder med kraft til spotpris steget fra 75 prosent til 92 prosent, skriver Aftenposten.

Etter en topp på fastprisavtaler på 8 prosent i andre kvartal i fjor, har andelen sunket til 3,7 prosent i andre kvartal i år.

Kontrakter med såkalt variabel pris - kontrakter der prisen normalt blir justert noen ganger i året - har falt fra over 20 prosent i siste kvartal av 2021 til 4,3 prosent i andre kvartal i år.

Dette har ført til at det nå er svært få selskaper igjen som tilbyr fastpris, og analytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics sier til Aftenposten at det er strømstøtten som har fjernet motivet for å sikre seg.

– Fastprisene ligger høyere enn grensen for statens strømstøtte. For at det skal lønne seg til de fastprisene som tilbys i dag, må forbrukerne tro på en kraftig prisøkning i vinter på grunn av ny gasskrise i Europa og svært kaldt vær. Sannsynligheten for dette er svært liten, selv om den finnes, sier han.