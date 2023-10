Full stans i Norwegians sak mot staten

NTB

Retten har stanset saken mellom flyselskapet Norwegian og staten om et klimagebyr på 400 millioner kroner. Nå kobles Efta-domstolen på.

Norwegian har saksøkt staten for å slippe et klimagebyr på 400 millioner kroner. Nå er det klart at saken går til Efta-domstolen, noe Norwegian ikke ønsket. Selskapet har tidligere argumentert med at det vil være «svært urimelig», skriver E24.

Flyselskapet bekrefter at sakskostnadene vil øke noe som følge av Efta-prosessen. Om det er staten eller Norwegian som skal ta regningen, blir klart når det faller en dom.

– Vi har ingen kommentarer til saken nå, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman til E24.

Saken er stanset fram til Efta-domstolens rådgivende uttalelse kommer, går det fram av en kjennelse av Oslo tingrett datert 4. oktober i år.

Det rettslige spørsmålet Efta-domstolen skal ta stilling til, er om et selskap som står i en rekonstruksjon, fullt ut må levere klimakvoter. Det er ukjent når Efta-domstolens avgjørelse kommer, og hva prosessen vil koste.