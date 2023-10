BankID skrus av i natt

NTB

Natt til fredag vil det ikke være mulig å benytte seg av BankID. Årsaken er vedlikehold av tjenesten.

– Fra og med torsdag 26. oktober klokken 22 til fredag 27. oktober klokken 7 skal det gjøres vedlikeholdsarbeid på BankID. Tjenesten vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår. Vi beklager ventetiden, skriver tjenesten i en driftsmelding torsdag kveld.

Det betyr at tjenesten ikke vil være tilgjengelig i tidsperioden, og at du ikke kan bruke BankID for å logge deg inn noe sted.

– Vi håper folk legger oppgaver som de vet de skal gjøre, enten før eller etter nedetiden. Er det noe som må gjennomføres i det tidsrommet, må man benytte andre innloggingsmetoder, som MinID på offentlige tjenester eller kodebrikken uten BankID, sa kommunikasjonssjef Hege Steinsland til VG tirsdag.