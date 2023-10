Mann frikjent for drapsforsøk på kjøpesenter på Elverum

NTB

En 20 år gammel mann, som i vår ble dømt til fire og et halvt års fengsel for drapsforsøk på en mann i 40-årene på Elverum høsten 2021, er frifunnet i lagmannsretten.

Eidsivating lagmannsrett kom til at den da 18 år gamle mannen måtte forsvare seg mot et angrep fra mannen i 40-årene, og at knivstikkingen derfor var å anse som nødverge. Tenåringsgutten trakk ifølge tiltalen kniven og påførte mannen i 40-årene

livstruende skader inne på Amfi kjøpesenter på Elverum 24. september 2021.

– Flertallet i lagmannsretten er ikke i tvil om at tiltalte knivstakk fornærmede for å forsvare seg og avverge angrepet, heter det i den frifinnende dommen.

Men retten delte seg i to, og etter mindretallets syn var ikke vilkårene for nødverge oppfylt.

20-åringen ble dømt til 174 timers samfunnstjeneste for to voldsepisoder, den ene mot en jevnaldrende mann og den andre mot sin egen søster. Denne episoden skal ha vært æresrelatert ettersom søsteren skal ha utvekslet mobilmeldinger med en venn av mannen, ifølge dommen.

Han slipper fengsel siden han var under 18 år da den første voldsepisoden skjedde. I tillegg legger retten vekt på at det har gått lang tid siden voldsepisodene.