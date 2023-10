Kjøpesenter i Melhus rives etter kranulykken hvor én omkom

Kranen veltet over kjøpesenteret, noe som førte til at en kvinne i 50-årene mistet livet.

NTB

En kvinne i 50-årene døde da en stor heisekran veltet over et kjøpesenter i Melhus i Trøndelag i januar i år. Nå er det besluttet at kjøpesenteret skal rives.