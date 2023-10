Mann dømt til ni års fengsel for voldtekt av to kvinner

Mannen ble tiltalt for tre tilfeller av voldtekt mot samboeren sin og for å ha voldtatt en annen kvinne én gang. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

En mann i 40-årene fra Trondheim er dømt til ni års fengsel for å ha voldtatt to kvinner. Den ene var ifølge tiltalen fastlåst i en gapestokk under overgrepene.

Dommen fra Trøndelag tingrett er ett år strengere enn aktors påstand på åtte års fengsel. Mannens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket.

Mannen ble tiltalt for tre tilfeller av voldtekt mot samboeren sin og for å ha voldtatt en annen kvinne én gang. Ifølge tiltalen hadde mannen et eget «sexrom» med en gapestokk i hjemmet sitt, og samboeren hans var under voldtektene fastlåst i den.

Mannen filmet handlingene i skjul, og under etterforskningen tok politiet beslag i om lag 1000 timer med film.

De to kvinnene sa ifølge tiltalen at de hadde samtykket til sex, men at mannen gikk lenger enn det som var avtalt.

Mannen ble pågrepet og varetektsfengslet i april i fjor. Han innrømmet å ha praktisert såkalt BDSM og røff sex, men nektet straffskyld for voldtekt og fremholdt at det hele var frivillig.

Det ble han ikke trodd på av tingretten, som mente at filmene skildret «en kvinne fylt av åpenbar frykt, angst og utpreget stor hjelpeløshet».