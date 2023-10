Fullsatt kirke tok farvel med Torjus (7)

NTB

Sjuåringen Torjus Seland fra Lyngdal ble torsdag begravet fra Lyngdal kirke. I minnetalene ble han beskrevet som en sosial gledesspreder.

– Vi er samlet rundt kista til Torjus som gikk bort så altfor tidlig, han som vi håpet skulle komme hjem igjen, sa pastor Jim Foss fra Misjonskirken ifølge Fædrelandsvennen.

Det var 7 år gamle Torjus Seland som tirsdag ble funnet omkommet i Lindesnes. Bildet er frigitt av politiet i samråd med de pårørende. Foto: Privat / NTB Les mer Lukk

Sjuåringen ble funnet død sist tirsdag etter å ha forsvunnet under en jakttur i Lindesnes to dager tidligere.

En liten helt

– Han var en gledesspreder og veldig sosial, sa pastor Foss.

Han ledet seremonien, der Tommy Fredvang og Stavangerkameratene sang «Fall no te ro».

Både foreldrene til Torjus og de tre storesøstrene holdt minnetaler.

– Å stå her skulle aldri skje, det skal ikke en far oppleve. Takk for alt, vi elsker deg Torjus, sa faren.

Det var også flere familiemedlemmer som ville si noen siste ord. Flere sa at den lille gutten var deres helt, en sjarmør, som likte å dele og delta.

Rektor og kontaktlærer ved Årnes skole holdt tale og leste opp fra kransen fra skoleklassen til avdøde.

Fullsatt

Det var i forkant ventet stort oppmøte av mennesker som vil vise sin støtte til familien.

Lyngdal kirke har plass til cirka 700 personer og var fullsatt. I tillegg ble begravelsen strømmet til kirkesenter og Misjonskirken, slik at i alt 1700 personer kunne få med seg begravelsen.

Flere hundre mennesker deltok i leteaksjonen, som pågikk dag og natt i begynnelsen av forrige uke. Det var en hundepatrulje som til slutt fant gutten i skogen. Steinhellen han ble funnet under, er nå døpt Torjus-helleren.

Konrad Grimestad, som ledet den frivillige leteaksjonen, la ned en krans ved kista – en siste hilsen fra alle de frivillige.

– Hele landet har på et vis vært delaktig i det som har hendt med Torjus. På minnesidene våre er det hilsener fra nord til sør, sier Erik Lande i Landes begravelsesbyrå til NRK.