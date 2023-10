Leteaksjonen på Romsdalseggen: Leter etter en antatt omkommet person

NTB

En tysk kvinne har vært savnet siden hun gikk på tur på Romsdalseggen forrige uke. Politiet sier de nå går over til å lete etter en antatt omkommet person.

– Søket fortsetter både i dag, fredag og i helga. Likevel går vi nå over i en annen fase og leter etter en antatt omkommet person, sier Roar Mordal Hilde, politistasjonssjef i Rauma og Vestnes, i en pressemelding.

Siste sikre observasjon av den 26 år gamle kvinnen var 19. oktober. Politiet fikk etter helga melding om at hun ikke returnerte til Oslo som planlagt. Kvinnen skal ha vært på tur fra Oslo til Åndalsnes i Rauma kommune.

Politiet skriver i pressemeldingen at det har blitt gjennomført et grundig søk i området, og at ekvipasjer fra Norske redningshunder, mannskaper med droner og helikopter har vært involvert i søket.

Hytteeiere i nærområdet har i tillegg blitt bedt om å sjekke hyttene sine i tilfelle kvinnen kan ha søkt ly der.

– Søket har vært utfordrende på grunn av terrenget og værforholdene, sier Hilde.

Det har blitt gjort funn av en sovepose i terrenget som politiet tror kan tilhøre den savnede kvinnen.

– Vi er kjent med at hun eide en slik sovepose. Det er et viktig funn som gir grunnlag for videre søk, fortsetter Hilde.

Politiet ber dem som kan ha sett kvinnen, ta kontakt på telefonnummer 02800.