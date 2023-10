NRK får kritikk og ros etter dekningen av konflikten i Midtøsten

NTB

NRK har fått kritikk for ubalansert dekning av konflikten mellom Israel og Hamas. Samtidig får kanalen takk for å tidvis dekke ulike syn i debatten.

Kringkastingsrådet møttes torsdag til digitalt møte for å behandle klagestormen rundt dekningen av konflikten mellom Israel og Hamas.

– Det alvoret som ligger i denne konflikten i disse dagene, preger alle oss som jobber med den. Jeg syns også det bør prege diskusjonen om konflikten og vår dekning av den, sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen da han redegjorde for nyhetsdekningen av Israel/Hamas.

Hva er balanse

Ifølge M24 sier Falkenberg Mikkelsen balanse er et vanskelig ord.

– Det kan dekke over det dette dreier seg om. For meg gir det mer mening å snakke om representativ journalistikk. Jeg tror det er bare på den måten vi kan forklare og forstå dybden i konflikten, sier han og legger til:

– Og det kan gjøre vondt hvis du har bestemt deg for side. Det er vår plikt som journalister å se mennesker i denne konflikten, og begge sider av konflikten.

Styrke bemanningen

Rådsmedlem Akhtar Chaudhry leste opp fra klagene som er kommet inn. Det stilles spørsmål ved hvorfor NRK ikke er til stede på Gaza. Klagere påpeker at dekningen av de avdøde barna på hver side av konflikten ble dekket svært forskjellig, at palestinske dødsfall ble mer statistikk.

Falkenberg Mikkelsen sier NRK planlegger for dobbel bemanning de neste ukene og kanskje månedene for å dekke konflikten.

– Dette er det aller viktigste NRK driver med nå.

Nytt på nytt» får ikke kritikk

Prosjektleder Kjetil Kooyman i «Nytt på nytt» forklarte hvorfor de tok opp konflikten og beskrev sendingen som brutal, morsom og vond.

– Vi ville ikke lage en lettvint sak hvor vi bare snakket om norske politikers reaksjoner. Vi ville lage satire hvor vi nærmet oss det brutale, uten å gå rundt grøten, sier han og legger til at de to gjestene hadde forberedt seg godt, sa han ifølge Kampanje.

– Vi var ikke i tvil om at dette kunne sendes. Vi var ikke i tvil om at det ville skape debatt, la Kooyman til.

Kringkastingsrådet kom ikke med kritikk, men roste i stedet «Nytt på nytt» for å tørre å ta opp betente temaer.

– Det er vanskelig å ivareta et satireprograms funksjon uten at det blir sånn at mange reagerer, sa leder for Kringkastingsrådet, Snorre Valen.

– Humor kan være sårende, støtende og ekskluderende, men det betyr ikke at man ikke skal drive med det. Jeg er opptatt av at man må forsvare ytringsrommet som de som driver med humor og satire skal ha, sa nestleder Vilde Schanke Sundet.

Debatt rundt «Debatten»

Konflikten har vært tema i to Debatten-sendinger siden utbruddet 7. oktober. Det kom mange klager knyttet til at NRK hadde invitert inn palestinere og israelere for å diskutere krigen allerede tre dager senere.

– Jeg synes ikke programlederen pisket opp stemningen, men jeg synes det å invitere dem var å si at nå vil vi ha en liten krig i studio. Det var vondt å se på, sier Cora Alexa Døving.

Stine Renate Håheim sier seg enig i at Debatten 10. oktober burde vurdert å invitere andre aktører med noe mer distanse til det som har skjedd.

– Men jeg er også enig at en debatt om noe annet den dagen ville vært rart, sier hun.

– Ble klokere

Ifølge en pressemelding fra NRK har det kommet cirka 2500 henvendelser til Kringkastingsrådet siden forrige møte. Rundt 1000 av disse er klager på «Nytt på nytt» sin humor rundt konflikten mellom Israel og Hamas. I tillegg har det kommet rundt 600 klager på nyhetsdekningen av den samme konflikten.

Det ble under møtet poengtert at NRK også har bidratt til mer kunnskap og gjør folk klokere.

Tove Karoline Knutsen kalte forrige Debatten «eksemplarisk».

– Den som var nå, med folk som kjenner historien i Midtøsten, som hadde ulike syn, var veldig bra og opplysende. Det fortjener NRK en takk for.

Kringkastingsrådets møte startet klokka 9. Foruten klagebehandling skal NRKs dekning av kommune- og fylkestingsvalget i høst evalueres.