Terrorsiktet Bærums-kvinne løslatt – etterforskningen fortsetter

NTB

Den 29 år gamle kvinnen fra Bærum som er siktet for deltakelse i terrororganisasjonen IS, ble torsdag løslatt fra varetekt.

Kvinnens forsvarer, advokat Geir Lippestad, bekreftet overfor VG torsdag at kvinnen skulle løslates.

Den nå 29 år gamle kvinnen ble hentet fra Syria til Norge i slutten av mars sammen med søsteren sin og deres tre barn. Den yngste søsteren ble løslatt 11. oktober.

Grunnlaget for å holde de siktede i varetekt har vært faren for at de to søstrene skal forspille bevis og koordinere forklaringene sine. PST har nå fått gjennomført de etterforskningsskrittene hvor bevisforspillelsesfaren var mest nærliggende, og grunnlaget for videre varetekt er derfor ikke lenger til stede.

Siktelsen mot de to kvinnene står imidlertid ved lag, og etterforskningen vil fortsette en god stund fremover.

– Det er forventet at etterforskningen vil pågå inn i 2024. Det gjenstår betydelig med arbeid, blant annet vitneavhør, oppfølgende siktetavhør og bearbeiding av innhentet informasjon, skriver politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i PST til NRK.

De to søstrene var 16 og 19 år gamle da de i 2013 reiste til Syria for å delta i hellig krig. De to kvinnene som nå er 26 og 29 år gamle, er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon. De to kom til Norge sammen med sine tre barn 28. mars i år.