Siv Jensen: – Sanntidsløsning for aksjehandel fullt mulig

NTB

Det er fullt mulig å gjøre alle aksjetransaksjoner, både unoterte og noterte, søkbare i sanntid. Det mener tidligere finansminister Siv Jensen.

Det eneste som mangler, er politisk godkjennelse fra Finansdepartementet, skriver Dagens Næringsliv.

Etter at Siv Jensen trakk seg ut av politikken, har hun investert i et selskap som heter Future Xchange. Dette selskapet har en sanntidsløsning som er testet ut i samarbeid med Brønnøysundregistrene.

Problemet i dag er at det er umulig å søke i eierskap i unoterte og noterte aksjer i sanntid. Og en rekke aksjeskandaler for både Erna Solberg, Anniken Huitfeldt og Ola Borten Moe har vist behovet for mer åpenhet om slike transaksjoner.

Jensen mener at den nye muligheten for eksempel ville ha gjort det mulig for Høyre-leder Erna Solberg å sjekke om ektemannen virkelig var ute av daytradingen.

– Det er fullt mulig ja. Det er egentlig helt utrolig at vi holder oss med en steinalderteknologi på et område som er så viktig for samfunnet, sier Jensen. Hun understreker samtidig at selskapet hun har investert i ikke vil tjene noe på prosjektet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski er for en gangs skyld enig med sin tidligere politiske motstander, og mener at regjeringen må få fortgang i arbeidet med å endre regelverket slik at sanntidsløsningen kan brukes.

– Nå har regjeringen en åpenbar sjanse til å bøte på den tillitskrisen som er skapt etter aksjeskandalene. I lys av de sakene vil disse endringene skape et mye bedre og enklere system, sier hun.

Finansdepartementet har så langt ikke hatt anledning til å kommentere saken, skriver avisen.