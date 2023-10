Brann i hus på Sotra for andre gang denne uken

NTB

For andre gang på få dager brenner det i samme bolig på Sotra i Øygarden i Vestland. 20 personer er evakuert, men det er ikke spredningsfare.

Boligen ligger i Geitevikja, på Søre Straume.

Meldingen om brannen kom litt før klokken 21 onsdag, og halvannen time senere meldte brannvesenet at de hadde kontroll, og at det ikke lenger var spredningsfare. Det var ingen personer inne i huset da det begynte å brenne, skriver Bergens Tidende.

– 20 naboer er evakuert. Noen gjorde det selv, andre med politiets bistand, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til avisen.

Rebnord opplyser at det brant i det samme huset mandag, men at man ikke kjenner brannårsaken.

Operasjonsleder Dan Johannessen Vest politidistrikt sier til avisen natt til torsdag at politiet mistenker at det er feil ved husets elektriske anlegg. Det har ikke bodd folk i huset siden det brant mandag. Han forteller at naboene fikk vende tilbake ved 22-tiden.