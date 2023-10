Tajik med advarsel: Oljetiden er snart over

Hadja Tajik mener det bare er spørsmål om tid før etterspørselen etter oljen synker, og at Norge ikke er kommet langt nok i å planlegge hvordan vi skal håndtere det. Foto: Frederik Ringnes / NTB

NTB

Oljebransjen er så stor i Norge at det er skadelig, skriver Hadia Tajik i sin nye bok.

«La oljen ligge, velg planeten, og bruk innstramminger i rammevilkårene for utvikling av sokkelen som virkemiddel.» Dette står å lese på side 190 i boken «Drømmer for min datter». Forfatteren er tidligere arbeids- og inkluderingsminister, kulturminister og Ap-nestleder Hadia Tajik.

Over 245 sider utdyper Tajik sine tanker omkring klima- og miljøkrisen, klimaflyktninger og det hun mener er den nær forestående solnedgangen for oljenasjonen Norge, skriver Stavanger Aftenblad.

Blant kravene hennes er mindre leting og lavere aktivitet på sokkelen. Oljebransjen er for stor og må krympes, mener hun.

– Vi må planlegge for at petroleumsindustrien skal bli mindre viktig, og vi må stikke fingeren i jorda og snakke om hvordan vi kan unngå å ha den store sårbarheten i norsk økonomi, som vi har i dag. Den vil forsterkes i årene som kommer, om vi ikke gjør noe, sier Tajik til avisen.

Hun mener det bare er spørsmål om tid før etterspørselen etter oljen synker, og at Norge ikke er kommet langt nok i å planlegge hvordan vi skal håndtere det.

Tajik er likevel tydelig på at hun ikke kommer med et dødsbudskap for den norske oljenasjonen, men sier hun er tilhenger av en markedsstyrt avvikling.