Dyreste strømmen i Nord-Norge på et halvt år – likevel billigst i Europa

NTB

Torsdagens strømpris i Nord-Norge blir den høyeste i landsdelen på et halvt år. Likevel er det samtidig den laveste strømprisen i hele Europa.

Strømprisen i prisområdene Nord-Norge (NO4) og Trondheim (NO3) øker med hele 67 prosent fra onsdag til torsdag. Gjennomsnittsprisen blir dermed på 45 øre per kilowattime, skriver Europower.

Det er den dyreste strømmen Nord-Norge har hatt siden 8. mai. Da var døgnprisen 50 øre/kWh.

Til tross for at strømmen i den nordlige delen av landet i morgen blir dyrere enn hva den har vært på lenge, er det ingen i Europa som har billigere strøm torsdag. Midt-Norge får imidlertid samme pris. Det gjør også de to nordligste prisområdene i Sverige, som får en identisk døgnpris på 45 øre/kWh