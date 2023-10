Oslo lufthavn advarer mot svindel

– Det er svært alvorlig at noen utgir seg for å være oss, sier Avinor.

Tirsdag publiserte Avinor et innlegg på Facebook hvor de skriver at de og Oslo lufthavn Gardermoen er blitt misbrukt i svindel.

«Vi blir stadig gjort oppmerksom på at det finnes folk der ute som utgir seg for å være oss, Oslo lufthavn Gardermoen. Det finnes kun en offisiell Facebook-side for Oslo lufthavn, og den er merket med et blått sertifiseringsmerke», heter det i innlegget.

Romerikes Blad omtalte saken først.

– Svært alvorlig

I svindelannonsen på Facebook, som utgir seg for å være Oslo lufthavn Gardermoen, står det følgende:

«Ledelsen på flyplassen vår har bestemt seg for å kvitte seg med kundenes tapte bagasje de siste 6 månedene ved å selge kofferter for bare 16 kr. Alle kan kjøpe en koffert ved å klikke på knappen i annonsen».

Avinor reagerer på svindelen.

– Det er svært alvorlig at noen utgir seg for å være oss, og vi tar hendelser som dette på det høyeste alvor. For å advare våre følgere, har vi lagt ut informasjon om svindelen på Oslo lufthavn og Avinor sine Facebook-sider. Kundesenteret vårt er også informert, og bistår alle som kontakter oss med spørsmål, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Ylva Celius Trulsen, til Romerikes Blad.

«Ikke klikk på lenker du ikke er helt sikker på»

I sitt Facebook-innlegg skriver Avinor at de aldri kommer til å be personer oppgi sensitive opplysninger som personnummer, kredittkortnummer eller passord.

«Avinor understreker at de ikke driver med direkte salg på Facebook, og at de kontakter vinnere av konkurranser direkte og ikke i kommentarfelt. Dersom du mottar mistenkelige meldinger, ikke klikk på lenker du ikke er helt sikker på», advarer Avinor.