Nytt verktøy skal gjøre leteaksjoner enklere

Et stort antall frivillige deltok i søket etter en 7 år gammel gutt nordvest for Vigeland i Lindesnes kommune for en uke siden. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

Et nytt leteaksjonsverktøy skal erstatte analoge løsninger og forenkle jobben for politi og frivillige under leteaksjoner.