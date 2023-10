Nytt borgerlig byråd presentert i Oslo

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og de nye byrådene fra Høyre og Venstre på vei ut på rådhustrappa. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Eirik Lae Solberg (H) presenterte onsdag formiddag Oslos nye byråd. Han lover at Oslo skal bli en grønnere by og tryggere for barn.