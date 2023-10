Prinsesse Ingrid Alexandras nye liv i Oslo

Prinsessen bor i en leid leilighet på Grünerløkka.

Forrige uke kom det fram at prinsesse Ingrid Alexandra (19) har begynt på en ny fase i livet.

Datteren til kronprins Haakon (50) og kronprinsesse Mette-Marit har for første gang flyttet vekk fra familiehjemmet i Skaugum og bor nå i Oslo i bydelen Grünerløkka.

Ifølge Se og Hør bor Ingrid nå i en toromsleilighet på rundt 40 kvadratmeter i den populære bydelen i Oslo.

Leier

Leiligheten skal ligge nærme Elvebakken videregående skole, der prinsessen fullførte skolegangen i mai. Noe av grunnen til at valget falt på det området skal være at flere av vennene til Ingrid Alexandra også holder til i området.

Som flere nyutflyttede er muligens prinsessen ofte hjemme hos foreldrene på Skaugum. Som for mange andre unge setter hun nok pris på å komme hjem igjen til resten av familien og tilbringe tid med dem.

Men den nye friheten er mange som setter pris på når de flytter ut for første gang. I egen leilighet kan prinsessen antageligvis få styre selv når hun ønsker å ha gjester på besøk, uten å ta hensyn til andre i husstanden.

Ifølge Se og Hør bor Ingrid Alexandra nå i en leid leilighet som skal være registrert på en av Norges største eiendomsinvestorer. Leieprisen for boligen skal være på rundt 20.000 kroner i måneden.

Skal videre

Denne høsten jobber prinsessen som skoleassistent og miljøarbeider ved Uranienborg skole i Oslo. Det er samme ungdomsskole som hun selv gikk på.

Når året er omme er det igjen tid for nye oppgaver, da venter førstegangstjenesten for prinsessen.

Hun skal møte opp i Skjold leir i Indre Troms som er base for 2. bataljon og Ingeniørbataljonen. Etter at rekruttperioden på Skjold er over er det ikke kjent hva prinsessen skal gjøre.