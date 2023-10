NTB

Mediekonsernet Schibsted økte i juli, august og september omsetningen til 3,85 milliarder kroner, viser kvartalsresultater.

– Til tross for et utfordrende makroøkonomisk klima, er jeg glad for å kunne rapportere at Schibsted har klart å navigere i harde bølger, sier direktør Kristin Skogen Lund.