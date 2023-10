NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 25. oktober.

Fengslingsperiode utløper i Jonas Henriksen-drapssaken

Fengslingsperioden utløper for den siktede 32 år gamle mannen fra Hønefoss i saken om Jonas Henriksen. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Han ble pågrepet 25. september og var den tredje som ble pågrepet og siktet i saken. Til sammen er fem menn siktet i saken.

Gaza-møte i Palestinas Russland-ambassade

Utsendinger fra arabiske og muslimske land møtes i den palestinske ambassaden i Moskva for å markere støtte til Gaza. Tirsdag ble det meldt at minst 704 palestinere var drept i løpet av et døgn i nye flyangrep mot Gazastripen. Dermed har antallet døde steget til om lag 5800, blant dem 2360 barn, mens 16.297 er såret, ifølge myndighetene på Gazastripen.

Astronauter undersøker ISS-lekkasje

To astronauter foretar en romvandring utenfor Den internasjonale romstasjonen ISS for å inspisere en lekkasje i den russiske modulen. Ifølge Roskosmos er ikke besetningen eller stasjonen i noen fare på grunn av lekkasjen.

Russisk vurdering av prøvestansavtalen

Føderasjonsrådet, overhuset i Russlands nasjonalforsamling, skal vurdere et lovforslag om hvorvidt landet skal trekke seg fra prøvestansavtalen CTBT. Traktaten forbyr kjernefysiske sprengninger. 18. oktober vedtok Underhuset de siste trinnene i prosessen med å trekke ratifiseringen av prøvestansavtalen for atomvåpen. USA har advart om at tilbaketrekkingen kan være en trussel mot den brede globale enigheten mot atomprøvesprengninger.

Gjert Ingebrigtsen møter Friidrettsforbundet

Gjert Ingebrigtsen og hans advokat John Christian Elden møter ledelsen i Norges Friidrettsforbund. Elden ser det som naturlig at politiet undersøker Ingebrigtsen-brødrenes påstander om faren. – Gitt brødrenes påstander i mediene er det ikke unaturlig at politiet undersøker om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning. Det er jobben deres. Samtidig er min klient tydelig på at han aldri har vært voldelig overfor barna sine, opplyser Elden til NTB.

Ruud spiller mot Bublik fra Kasakhstan

På hardcourten i ATP-turnering i Basel i Sveits møter Casper Ruud i første runde Alexander Bublik fra Kasakhstan. Det norske tennisesset er under press i jakten på det gjeve ATP-sluttspillet i Torino. Ruud blir værende på 8.-plass på den siste verdensrankingen, men i kampen om nå ATP-sluttspillet i november er nordmannen nummer ti. Kun de åtte med flest poeng på ATP-touren gjennom sesongen får plass i Torino.