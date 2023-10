Jagland: Krigen i Ukraina kunne ha vært unngått

NTB

Krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland på alvor. Det sier tidligere statsminister Thorbjørn Jagland (Ap).

Til Klassekampen sier Jagland – som både har vært statsminister, utenriksminister og Arbeiderpartileder – at krigen kunne vært unngått ved flere korsveier.

– Det er ikke et lett standpunkt å ta, fordi det har blitt opplest og vedtatt at den eneste løsningen var krig. Men jeg mener absolutt den kunne vært unngått, sier Jagland.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Ukraina-krigen får stor plass i det tredje og siste bindet av Jaglands selvbiografi som lanseres onsdag.

Jagland skriver at krigen først og fremst kunne vært unngått ved at stemmer i Russland motsa Vladimir Putin, men han mener også ledere i Vesten må ta på seg en del av ansvaret for at det nå er krig i Europa.

De siste tiårene har det vært flere muligheter til å både integrere Russland i et samlet Europa og forsikre russerne om at deres sikkerhetsinteresser ble tatt på alvor, påpeker Jagland.