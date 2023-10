Kamelen nekter å betale bot – må i retten

NTB

Artisten Kamelen må møte i retten fordi han nekter å betale en bot. Han fikk boten for å ha filmet og publisert en video av en voldtektstiltalt mann.

Rettssaken finner sted 17. januar i Hordaland tingrett. Én dag er satt av til saken, skriver Bergens Tidende.

Det var lørdag 13. mai at rapperen filmet en av de tiltalte i en gruppevoldtektssak i Bergen og la ut videoen i sosiale medier. Han delte videoen på nytt tre dager senere, til tross for at han visste at forholdet var anmeldt og at politiet hadde bedt ham slette den.

For dette ble artisten, som egentlig heter Marcus Mosele, ilagt en bot på 20.000 kroner. I videoen kom navnet til den tiltalte fram. Etter at filmen ble lagt ut, har mannen blitt dømt for voldtekt.