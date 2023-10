Bekymrede privatskoler leverte signaturbunke til kunnskapsministeren

NTB

Regjeringen vil spare en halv milliard kroner på privatskolene i 2028. Tirsdag leverte bekymrede skoler en underskriftsbunke til statsråden.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) mottok 32.000 signaturer fra privatskolene, skriver Vårt Land.

I statsbudsjettet ble det kjent at regjeringen skal spare 51,5 millioner på private kombinerte barne- og ungdomsskoler neste år. Innen fem år vil endringen utgjøre mer enn en halv milliard mindre i årlig tilskudd til privatskolene.

– Vi er redd for at noen skoler må legge ned ungdomstrinnet, men vi er også redd for dette vil gå ut over barnas skolehverdag hvis vi må ha færre lærere på jobb og få dårligere økonomiske rammer, sier Kjersti Kristengård, som er styreleder for Steinerskolens Foreldreforbund.

Underskriftskampanjen er et samarbeid mellom Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steiernskolenes Foreldreforbund.

Da forslaget ble kjent, begrunnet daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) endringen med at private kombinerte skoler har fått kompensasjon for smådriftsulemper både for barne- og ungdomstrinnet.

– Dette er en nødvendig opprydning. Det er ikke riktig at enkelte skoler får mer i tilskudd enn de skulle hatt, sa hun.