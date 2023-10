Toppe: Gebyr og klagegrense gir bedre forbrukervern

NTB

Å innføre gebyr og nedre verdigrense for klager til Forbrukertilsynet gir et bedre forbrukervern, framholder forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp).

Barne- og familiedepartementet har hatt på høring et forslag om nytt klagegebyr på 1243 kroner, samt å gjerne klagemuligheten for reparasjoner som koster under 5000 kroner.

Det fikk både Forbrukerrådet og Naturvernforbundet til å se rødt både på vegne av norske forbrukere og miljøet. Kjersti Toppe sier formålet er å korte ned saksbehandlingstiden på de større klagesakene hos tilsynet.

Ventetiden er i dag om lag to år.

– Forbrukerne er ikke tjent med å måtte vente i lang tid på behandling av saken sin, for eksempel ved uenighet om en bil som ikke fungerer, skriver hun i en uttalelse til NTB.

Forbrukerministeren sier de nå skal vurdere forslagene på nytt i lys av høringsinnspillene. Hun understreker at de aller fleste klager uansett løses direkte med forhandleren, eventuelt med veiledning fra Forbrukerrådet.

– Det er først dersom man ikke finner en løsning med butikken at man kan gå videre til mekling hos Forbrukertilsynet, sier Toppe.

I siste ledd kan Forbrukerklageutvalget fatte en bindene avgjørelse i klagesaker. Til NRK sa Toppe i helga at forslagene om gebyr og beløpsgrense har som mål å «få vekk de bagatellmessige sakene».