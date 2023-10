Politiet om Drøbak-eksplosjon: Etterforskes som mulig drapsforsøk

Det er store skader på inngangspartiet til et hus etter eksplosjonen i Drøbak natt til tirsdag. Politiet er kjent med at en av beboerne i huset har hatt en konflikt med en annen i det samme kriminelle miljøet. Les mer Lukk

NTB

Politiet mistenker at eksplosjonen i Drøbak natt til tirsdag ikke var tilfeldig. Saken etterforskes som et mulig drapsforsøk knyttet til et lokalt ungdomsmiljø.