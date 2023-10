Ingen spor etter savnet kvinne på Romsdalseggen – søket gjenopptas onsdag

NTB

Redningsmannskapene har tatt pause i søket etter en 26-årig tysk kvinne på Romsdalseggen. Leteaksjonen fortsetter onsdag.

Ekvipasjer fra Norske redningshunder og mannskaper med droner har vært involvert i søket tirsdag. De har så langt ikke funnet spor etter kvinnen.

Siste sikre observasjon av kvinnen 19. oktober. Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt sier de fortsatt har håp om at 26-åringen har kommet seg inn på en hytte eller reist videre.

– Det blir tatt en ny vurdering på morgenen om status videre for leteaksjonen, sier han til NTB.

Hytter gjennomsøkt

Politiet fikk etter helga melding om at den savnede kvinnen ikke returnerte til Oslo som planlagt. Hun skal ha vært på tur fra Oslo til Åndalsnes i Rauma kommune.

Pårørende er orientert, opplyser politiet. Mannskapene har også gjennomsøkt hytter i området, og hytteeiere i området er oppfordret til å undersøke fritidsboligen sin.

Ferstad opplyser at været i området har vært fint tirsdag, men at det er minusgrader og snødekke i området. Ruta over Romsdalseggen mot Vengedalen i Isfjorden går i områder med rundt 900–1200 høydemeter.

Skulle til hytte

Den savnede 26-åringen er 160 centimeter høy og har mørkt brunt hår. Hun ble sist sett ved utkikkspunktet Rampestreken torsdag.

– Ifølge vitnene hadde kvinnen en plan om å gå i retning Vengedalen og bo på ei hytte der, sa politiinspektør Anders Skorpen-Trøen til Åndalsnes Avis tidligere tirsdag.

Det har imidlertid ikke lyktes politiet å finne ut hvilken hytte det var snakk om.