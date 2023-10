Naf vil ha innstramming av ny praksis for bompengegebyr

NTB

Naf er kritiske til at bompengeinnkrevere vil ha månedlige gebyr istedenfor depositum på bombrikken i bilen. De krever en innstramming av ordningen.

– Vi håper det raskt strammes inn på en ordning som svært mange har reagert på, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i en pressemelding.

Bakgrunnen er at flere bompengeinnkrevere enten har innført eller varslet at de vil innføre månedlige bomgebyr på brikken man har i bilen, i stedet for at man betaler depositum på brikken.

Samferdselsdepartementet ønsker å bremse denne praksisen og har bedt Statens vegvesen utrede endringer.

– Før betalte bilistene et fast depositumsbeløp for en Autopass-brikke. Nå går enkelte utstederselskap over til en ordning med månedsgebyr. Vi ønsker å begrense ordningen med slike månedlige gebyr for betalingsbrikker, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mandag.

Naf har også bedt om svar fra både Fremtind Service og Flyt, de to største bombrikkeutstederne, om gebyrpraksisen, fordi medlemmer har reagert på endringen.