Raymond Johansen blir toppsjef i Norsk Folkehjelp

NTB

Avtroppende byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Han blir tirsdag morgen presentert som ny toppsjef for organisasjonens ansatte.

– Vi kunne ikke ha funnet noen bedre generalsekretær, sier styreleder Jan Olav Andersen til VG.

Johansen har tidligere vært generalsekretær i Flyktningrådet og jobbet som statssekretær i UD med ansvar for blant annet Midtøsten.

Johansen tiltrer stillingen rett over nyttår, skriver avisen.

Til NRK sier Johansen at han har hatt mange følelser i kroppen den siste tiden, og at han ser fram til å begynne i ny jobb.

– Jeg har fått en fantastisk ærefull og spennende oppgave, å bli generalsekretær for Folkehjelpen. Det gleder jeg meg veldig til.

Han understreker at han er et politisk menneske, og at veldig mye av den aktiviteten Norsk Folkehjelp har, er påvirket av politikk.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er glad for at den avtroppende byrådslederen har fått jobben. Hun sier at han er en av landets mest erfarne politikere, og at organisasjonen vil få en strategisk, dyktig og visjonær leder.

– Det er ikke mange som har like bred og relevant bakgrunn som Raymond Johansen. Han kjenner den humanitære sektoren, han kan utenrikspolitikk og ikke minst så har han føttene godt plantet i arbeiderbevegelsen. Det er viktig når man skal lede arbeiderbevegelsens egen hjelpeorganisasjon, sier LO-lederen.