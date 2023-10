Norske Marie mottar trusler fra hele verden

Marie Andersen deltok i en pro-palestinsk demonstrasjon i Polen med «Keep the world clean»-plakat og det israelske flagget i en søppelbøtte. Nå får hun trusler fra hele verden.

Medisinstudenten Marie Andersen møtte i forrige uke opp på en pro-palestinsk demonstrasjon i den polske hovedstaden Warzsawa. Med seg hadde hun en plakaten med teksten «keep the world clean» ved siden av en tegning av det israelske flagget i en søppelbøtte.

Plakaten har i etterkant skapt store utfordringer for Andersen da X-kontoen Visegrad 24 identifiserte henne og posten er blitt sett av 14 millioner mennesker.

Flere skriver i kommentarfeltet at hun burde kastes ut av universitetet og at hun burde nektes muligheten til å praktisere medisin i fremtiden .

– Jeg har blitt feiltolket

– Det har vært noen tøffe dager. Jeg har blitt feiltolket i mediene og på grunn av dette har jeg mottatt både drapstrusler, voldtektstrusler og grov seksuell trakassering. Familien min og venner har også blitt trakassert, forteller Andersen på telefon til TV 2.

Hun forteller videre at noen har lekket hennes sosiale medier og private telefonnummer. Dermed har hun mottatt flere tusen tekstmeldinger og meldinger på WhatsApp og Instagram. I tillegg har hun fått telefonsamtaler.

Meldingene har vært av en såpass grov karakter at Andersen har anmeldt dem både til lokalt og norsk politi. Det er, ifølge Andersen, satt i gang etterforskning for å finne dem som har lekket informasjonen.

Kritikk av den israelske regjeringen

Andersen understreker at plakaten ikke var ment som hat mot noen religioner, men heller som kritikk mot den israelske regjeringen.

– Plakaten inneholder jo et israelsk flagg i søppelkassen for å illustrere hvor skitten jeg mener den israelske regjeringen er; både i denne krigføringen, men også ved å drive en apartheidstat i flere tiår. Plakaten ble inspirert av like plakater i demonstrasjoner av samme type, svarer Andersen.

Tidligere i dag postet Marie Andersen en uttalelse på X.

Lei seg

Hun mener at budskapet hennes kom klart frem da hun ble intervjuet under demonstrasjonen. Der fikk Andersen fortalt at plakaten ikke var rettet mot jøder og at hun fordømmer drap på en hver uskyldig person uavhengig av deres nasjonalitet eller religion.

Andersen sier at hun er lei seg for at plakatens egentlige budskap ikke var tydelig nok og at det var rom for mistolkninger.