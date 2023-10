Byene sviktet Sp – eksperter tviler på om partiet kan reise seg igjen

NTB

Over halvparten av velgerne Senterpartiet har mistet. kommer fra tettbygde strøk og byer, viser en gjennomgang av valgresultatet.

Sp landet på 8,2 prosent ved høstens kommune- og fylkestingsvalg, ned fra – et stort fall fra svært gode 14,4 prosent ved lokalvalget i 2019.

Gallupnettstedet Poll of polls har kartlagt at Senterpartiet ble mer enn halvert når resultatene for kommuner med over 50.000 innbyggere summeres. Vårt Land har i tillegg gjennomgått enkeltresultater fra årets kommunevalg – og tallene omtales som «blodrøde».

Partiet er mer enn halvert i store byer som Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. I sistnevnte sank de fra 8 prosent til 2,9 prosent. I Oslo mistet partiet 5.000 stemmer og sin eneste representant i bystyret. Også i mindre byer som Flekkefjord, Porsgrunn, Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal og Mandal, er fallet omtrent like stort.

Både gallup-ekspert Johan Giertsen i Poll of polls og valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning er klare på at dette er dramatiske tall, og at hvis partiet skal klare å reise seg, er det i sentrale strøk det må mobiliseres.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa i sin tale til landsstyremøtet mandag at de har større ambisjoner enn å være et 8 til 10 prosents parti. Da må det jobbes hardt.

– Sp er så absolutt avhengig av å reise seg også i områder utenfor kjernestrøk. Men akkurat nå er det vanskelig å se for seg. Sp mobiliserte jo veldig på motstand mot Solbergs regjering. Noe slikt er jo vanskelig nå, når de selv sitter i regjering, sier Bergh.