Landbruksministeren mener barnehagebarn bør få se på slakting

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) håper at det nye byrådet i Oslo igjen vil tillate kjøtt i barnehager. Han mener også at barnehagebarn vil ha godt av å se hvordan dyr slaktes. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har tidligere bedt det nye Oslo-byrådet snu om kjøttstopp i barnehagene. Nå foreslår han at barna kan få se på slakting.

– Jeg tror faktisk at unger tåler veldig godt å se slakting. Hvis det skjer på rett måte, og ting blir forklart, sier Pollestad til Nationen.

Frp i Oslo har tidligere sagt at et av deres krav i byrådsforhandlingene er at det nye byrådet må reversere kjøttstoppen i barnehagene. Mandag ble det klart at Frp blir et støtteparti, og tirsdag skal plattformen for det nye byrådet legges fram.

Pollestad har kommet med et annet forslag. Ikke bare ønsker han kjøtt tilbake på barnehagenes meny, men han foreslår også at barnehagebarna i Oslo skal kunne få se hvordan slakting av dyr foregår.

Landbruksministeren peker på Lund kommune i Rogaland og på Heskestad barnehage, som han mener Oslo har mye å lære av. Der får nemlig ungene se på nært hold hvordan slakting av lam foregår.

– Det er kunnskap som tilnærmet alle i Norge hadde et forhold til for en del år siden og i tidligere generasjoner. Nå er det veldig få som har det. Det tror jeg rett og slett vi har godt av, mener Pollestad.

– Jeg tror det er viktig at unger i dag forstår at det er en sammenheng mellom dyr og kjøtt, påpeker han, og sier at barnehagene også bør være bevisst på å bruke ubearbeidede produkter og mindre ultraprosessert mat.