Mann tiltalt for drapsforsøk på ekskona i Karmøy

En 63 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk etter at han skal ha angrepet eks-kona utenfor en McDonalds-restaurant i Karmøy kommune i januar. Mannen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i midten av november. Han risikerer forvaringsstraff. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

En 63 år gammel mann er tiltalt for å ha forsøkt å drepe ekskona utenfor en McDonalds-restaurant i Karmøy kommune i januar.

Mannen er også tiltalt for å ha forårsaket en brann som kunne ført til tap av menneskeliv. Det skjedde rundt et halvår før knivangrepet, i huset der kvinnen og sønnen oppholdt seg, ifølge TV 2.

Tiltalen omhandler i tillegg skremmende opptreden mot døtrene, samt flere brudd på besøksforbud som han ble ilagt etter brannen i september i fjor.

Kvinnen, som er i 60-årene, ble påført flere livstruende stikkskader. Påtalemyndigheten mener hun overlevde fordi hun på et tidspunkt fikk tak i kniven, og fordi et vitne sparket mannen i hodet slik at han slapp den. Hun mottok også livreddende helsehjelp i tide.

Den tiltalte 63-åringen må møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i midten av november. Han risikerer forvaringsstraff.