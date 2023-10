Frp i Oslo inngår samarbeid med Høyre, Venstre og KrF

NTB

Frps bystyregruppe i Oslo vedtok mandag kveld å inngå en samarbeidsavtale med Høyre, Venstre og KrF. Det nye byrådet tiltrer onsdag 25. oktober.

Dermed blir det et borgerlig byråd bestående av Høyre og Venstre, med KrF og Frp som støttepartier.

Høyre og Venstre har den siste tiden forhandlet om en byrådsplattform. De to partiene har imidlertid ikke bystyreflertall, og en samarbeidsavtale med Frp og KrF var nødvendig for å gi et framtidig byråd større politisk gjennomslagskraft.

Kilder i flere partier har bekreftet overfor NRK at avtalen mellom Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti var ferdig forhandlet allerede før helgen. Siden har de tre partiene ventet på Frp.

Eldreomsorg er hjertesak

Ifølge Dagbladet innebærer avtalen at Anne Lindboe (H) blir Oslos nye ordfører. Julianne Ofstad (25) blir varaordfører, bekrefter hun overfor Avisa Oslo.

Ofstad er tredjekandidat på Frps Oslo-liste.

– Min aller største hjertesak er eldreomsorg. Å sikre en bedre eldreomsorg i Oslo kommune. Det har vi et stort behov for. Vi skal sikre et fritt brukervalg, og at det skal være nok sykehjemsplasser til de som trenger det, sier hun til avisa.

Høyres Eirik Lae Solberg blir ny byrådsleder.

Tok tid i Frp

Innad i Oslo Frp skal det ha vært delte meninger om hvorvidt avtalen var god nok. Kritikken skal blant annet ha gått på at den ikke gir partiet nok gjennomslag i samferdselspolitikken.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier til Avisa Oslo at han er skuffet.

–Jeg ser at man har gitt etter, sier han.

Han mener forhandlingsutvalget i partiet burde ha greid å oppnå sterkere resultater.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Les mer Lukk

Tiltrer onsdag

Samarbeidsavtalen blir presentert tirsdag morgen klokka 8. Det nye byrådet tiltrer onsdag 25. oktober, opplyser Oslo Høyre.

Byrådsplattformen legges fram klokka 13, opplyser Venstre til NTB.

Samarbeidsavtalen skal inneholde politiske gjennomslag for både Frp og KrF, skriver Aftenposten.

I retur lover de to borgerlige partiene at de i utgangspunktet skal samarbeide med de kommende byrådspartiene Venstre og Høyre om budsjett og om politiske saker.

Rett etter at bystyret har konstituert seg og valgt ny ordfører for byen, blir det nøkkeloverrekkelse i Oslo rådhus der Oslos nye ordfører skal overta etter avtroppende ordfører Marianne Borgen (SV).