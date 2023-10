Høyere satser for felling av villsvin

NTB

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) styrker vederlagsordningen for felling av villsvin i Norge. På det meste øker eksisterende satser med 2500 kroner.

Målet er at villsvinbestanden i landet skal utryddes.

– Det viktigste fremover er at jegerne skyter enda flere villsvin enn de gjør i dag, og at grunneiere som har villsvin, legger enda bedre til rette for effektiv jakt. Som strakstiltak vil jeg styrke Mattilsynets vederlagsordning, sier Pollestad, som la fram tiltakene på et villsvinmøte i Aremark mandag kveld.

De nye satsene blir:

* Fra 1000 til 3000 kroner per felte hanndyr.

* Fra 2500 til 5000 kroner per felte hunndyr.

* Fra 3000 til 4000 kroner ved melding om funn av påkjørte, syke eller døde villsvin.

* Som en prøveordning får grunneier 4000 kroner per felte villsvin på sin eiendom.

Mattilsynet er i gang med å oppdatere skjemaer og nettsidene sine med de nye satsene. Dette skal være på plass i løpet av noen få dager.

Det arbeides også videre med flere tiltak. Mattilsynet og Miljødirektoratet skal oppdatere handlingsplanen mot villsvin og se på nye tiltak i lys av målet om utryddelse.

De nye virkemidlene kommer etter at det i begynnelsen av september ble meldt om et utbrudd av afrikansk svinepest hos villsvin i Fagersta i Sverige. Dette er første gang denne alvorlige svinesykdommen er påvist i Norden. Til nå er den funnet på 49 villsvin i Sverige, ifølge Det svenske veterinærinstituttet (SVA).