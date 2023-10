TV 2 klagd inn til PFU for Erna Solberg-intervju

– Vi kommer tilbake når avgjørelsen kommer, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2. Les mer Lukk

NTB

TV 2 er klagd inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for at journalisten Lars Joakim Skarvøy gjorde et intervju med Høyre-leder Erna Solberg.