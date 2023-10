Mann løslatt etter mistenkelig dødsfall i Haugesund

Politiet fikk melding rett før klokka 4 søndag morgen om at en mann i 20-årene var funnet hardt skadd i Haugesund sentrum. Vedkommende døde senere på sykehus. En mann i 30-årene er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

NTB

Mannen som ble pågrepet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund natt til søndag, er løslatt, opplyser politiet. Siktede erkjenner ikke straffskyld.

– Siktede ble avhørt søndag. Vi har gjennomført en rekke etterforskningsskritt, herunder obduksjon av avdøde, avhør av vitner og åstedsundersøkelser, samt gjort elektroniske beslag og gjennomgått disse. På bakgrunn av det samlede bevisbildet er siktede nå løslatt. Vi ønsker ikke å gå nærmere inn på hendelsesforløpet, sier politiadvokat Christine Kleppa i Sørvest politidistrikt i en pressemelding mandag ettermiddag.

Kleppa ønsker ikke å kommentere dødsårsaken, men opplyser at det er det samlede bevismaterialet som gjør at den siktede nå er løslatt, samt at det ikke er grunnlag for varetektsfengsling i saken.

Hun ønsker ikke å kommentere spørsmålet om siktelsen vil bli frafalt i løpet av de neste dagene.

– Det gjenstår en del etterforskningsskritt før en kan ta stilling til det spørsmålet, sier hun til NTB.

Politiet fikk melding rett før klokka 4 søndag morgen om at en mann i 20-årene var funnet hardt skadd i Haugesund sentrum. Han ble senere samme morgen erklært død på sykehus.

Klokken 11.30 søndag pågrep og siktet politiet en mann i 30-årene i Haugesund sentrum. Vedkommende er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Dødsårsaken er ikke kjent.

Avdøde og den siktede var venner, opplyser politiet videre.