Aktoratet ber om 17 års fengsel for Tengs-tiltalt i ankesaken

NTB

Påtalemyndigheten ber om 17 års fengsel for Johny Vassbakk (53) i ankesaken i Gulating lagmannsrett etter drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Påstanden er den samme som ble lagt ned da saken var oppe i tingretten. Haugaland og Sunnhordland tingrett fulgte statsadvokatens innstilling og dømte Vassbakk i tråd med påstanden til 17 års fengsel.

Det er et funn av den tiltaltes delvise DNA-profil i en prøve fra Birgitte Tengs' strømpebukse, som først ble funnet i mars 2019, som var grunnlaget for tiltalen.

53-åringen har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

– Birgitte ble utsatt for massiv vold og over noe tid. Hun må ha opplevd smerte og redsel. Tiltalte kunne ha stoppet. Det var et seksuelt overgrep som det ikke er fastslått om skjedde før eller etter at hun var død. Påtalemyndigheten mener drapet var seksuelt motivert, sa statsadvokat Nina Grande før hun la ned påstanden om 17 års fengsel.