Aktor trekker fram DNA-bevisets tyngde i prosedyren etter drapet på Birgitte Tengs

Statsadvokat Thale Thomseth før påtalemyndighetens prosedyre i ankesaken i Gulating lagmannsrett mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Bak sitter bistandsadvokat John Christian Elden sammen med Birgittes far, Torger Tengs. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Påtalemyndigheten mener granskingen av slekten til drapstiltalte Johny Vassbakk (53) viser at DNA-funnet etter drapet på Birgitte Tengs må stamme fra ham.

Den delvise DNA-profilen som ble funnet i et utklipp fra Birgitte Tengs' strømpebukse over 20 år etter drapet på Karmøy i 1995, er det avgjørende beviset i straffesaken mot Johny Vassbakk.

Da statsadvokat Thale Thomseth startet oppsummeringen i påtalemyndighetens prosedyre under ankesaken i Gulating lagmannsrett mandag, redegjorde hun for alt arbeidet politiet hadde gjort for å utelukke den tiltalte som mistenkt i saken.

Påtalemyndigheten mener drapet på den 17 år gamle jenta på Gamle Sundvegen i Kopervik natt til 6. mai 1995 var seksuelt motivert.

Voldtatt og drept

Måten den drepte ble funnet på dagen etter, viser, etter påtalemyndighetens syn, at Birgitte Tengs ble utsatt for et overgrep, ble tatt kvelertak på og drept med slag fra en stein før hun ble slept ut av veien og inn på en beitemark. Der ble nok en stor, tung stein kastet mot hodet hennes. Da hun ble funnet, var strømpebuksen hennes rullet ned rundt anklene.

Det var i en blodflekk inne i kveilen av strømpebuksen at DNA-sporet i 2019 ble påvist, etter at den uløste drapssaken var blitt hentet opp igjen. Flekken var blitt lokalisert og klippet ut av rettsteknikere og i 1996 lagt i en fryser hvor ekstraktet ble liggende urørt fram til 2017. Prøven ble sendt til Østerrike og analysert med nye og mer moderne metoder. Et tydelig funn av Vassbakks Y-profil, trolig avsatt i epitelceller, ble oppdaget.

Fordi Y-profilen i DNA-at går uforandret fra far til sønn, er Vassbakks slekt blitt kartlagt tilbake til 1700-tallet. En mutasjon i den tiltaltes profil er han imidlertid alene om.

Ulik alle andre

– Det betyr at hans YDNA er forskjellig fra alle andre, sa statsadvokat Thomseth.

– Det kan være en tilfeldig slektning som har samme DNA som tiltalte et eller annet sted i verden, men vedkommende må også ha vært på Karmøy da drapet skjedde, sa Thomseth og la til at man vet at Vassbakk var i det aktuelle området.

Senere mandag vil påtalemyndigheten legge ned sin påstand om straff i ankesaken. Aktoratet la i Haugaland og Sunnhordland tingrett ned påstand om 17 års fengsel for Vassbakk, noe også dommerne ble enige om som en riktig straff.

Den tiltalte har hele tiden nektet for å ha drept 17-åringen.