NTB

Mandag morgen meldes det om forsinkelser på togstrekningen mellom Asker og Drammen.

Årsaken er at det er færre spor i bruk mellom Asker og Drammen på grunn av feil i signalanlegget etter planlagt arbeid, skriver Bane Nor.

Passasjerer må regne med forsinkelser og innstillinger på grunn av dette. Bane Nor skriver at det jobbes med å rette feilen, men at det kan ta tid.

Signalfeilen rammer en rekke regions- og fjerntog samt Flytoget.