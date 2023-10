Ny rekord for TV-aksjonen – over 273 millioner kroner samlet inn

NTB

Det ble samlet inn 273,7 millioner kroner under årets TV-aksjon til Redd Barna, noe som er rekord i absolutte kroner.

Da TV-aksjonen gikk av lufta før Kveldsnytt søndag kveld, var beløpet oppe i 273.747.956 kroner. Det er fortsatt mulig å gi fram til 1. desember, så det endelige tallet kan bli høyere.

– Jeg er enormt imponert og rørt over innsatsen og engasjementet for årets TV-aksjon. Bøssebærere, frivillige og givere over hele landet har bidratt til at Redd Barna nå kan hjelpe enda flere barn som er rammet av krig og konflikt, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

I løpet av to timer søndag samlet bøssebærerne inn 88 millioner kroner gjennom å banke på dører over hele landet. 36 millioner av disse var kontanter, resten kom inn via Vipps.

– Bøssebæreren er hjertet i TV-aksjonen. De spiller en utrolig viktig rolle både for kunnskapsdeling og innsamling. Møtet i døra er uvurderlig. Det er dette møtet som minner folk om årets TV-aksjon og gjør at de gir en gave, sier Nina Elisabeth Larsen, leder for TV-aksjonen.

Den forrige rekorden er ett år gammel, da Leger Uten Grenser og DNDi fikk inn 266,2 millioner kroner.

I 2014 fikk Kirkens Nødhjelp inn 253 millioner kroner – 317 millioner 2022-kroner. Justert for prisvekst ble rekorden for TV-aksjonen satt i 1980, da det ble samlet inn 84 millioner kroner, noe som tilsvarer 360 millioner 2022-kroner.

Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for barn som rammes av krig og konflikt. Pengene som samles inn, fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.